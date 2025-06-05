ФСБ уличила преподавателей волгоградских вузов в связях с разведкой Лондона

ФСБ выявила представителей профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Центра общественных связей ФСБ РФ, разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund*, деятельность которого ранее уже была признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации распространяли в вузах литературу и пособия, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей. Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине.

Ранее стал известно о признании Генпрокуратурой РФ нежелательной НПО «Британский Совет»**.

Британский Совет**, по данным ФСБ, не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.

В результате за сотрудничество с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России, и поддержание конфиденциальных отношений с представителями фонда 15 гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 и ч.1 ст. 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ФСБ России совместно с органами прокуратуры в адрес одного из указанных высших учебных заведений вынесено представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности нашей страны.

Также преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

По не подтвержденным официально данным, в опасных связях с Лондоном в Волгоградской обалсти были замечены преподаватели ВолГУ и ВГСПУ.

ФСБ России просит граждан воздержаться от участия в деятельности указанных иностранных организаций, т.к. подобное взаимодействие подпадает под административную и уголовную ответственность.

Справка. В Волгограде Британский Совет работал в педагогическом университете с 2005 по 2007 годы, задолго до объявления ее нежелательной организацией.

*Внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций

**Генпрокуратура 5 июня признала Британский совет нежелательным для России