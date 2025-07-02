Экология

Росприроднадзор начал внеплановую проверку чадящего завода во Фролово

Экология 02.07.2025 07:42
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02.07.2025 07:42


В городе Фролово Волгоградской области, жители которого неоднократно жаловались на выбросы сталеплавильного завода, началась внеплановая комплексная проверка с привлечением лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО». Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

По данным ведомства, с начала текущего года в адрес управления поступали многочисленные обращения граждан с жалобами на нарушение природоохранного законодательства со стороны ООО «Донской электрометаллургический завод» в городе Фролово. Для дальнейшей организации проверочных мероприятий эта информация была направлена в региональную прокуратуру, как того требует действующее законодательство.

- По согласованию с прокуратурой Волгоградской области, в настоящее время Управлением проводится комплексная внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Донской электрометаллургический завод» с привлечением лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», по результатам которой будет принят полный комплекс соответствующих мер реагирования, - сообщили в Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Напомним, что ранее информагентство сообщало о заводе во Фролово, на выбросы которого жалуются местные жители. В апреле на фоне черного дыма они даже записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь им решить эту экологическую проблему. Люди утверждали, что им нечем дышать из-за выбросов, а их жалобы в различные инстанции с просьбой проверить работу завода, ситуацию не меняют.

Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию и доложить ему о результатах проверки, которую начал СУ СКР по Волгоградской области. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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