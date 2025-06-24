Экономика

Расходы на Волгоградскую облдуму выросли до 409 млн рублей

Экономика 24.06.2025 07:17
0
24.06.2025 07:17


Аудиторы региональной КСП проверили бюджетные траты Волгоградской облдумы за 2024 год – нарушения не установлены. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные контрольно-счетного органа, в прошлом году штатная численность депутатов на постоянной основе не изменилась и составила 25 человек, при этом фактическая численность на 1 января 2025 года была меньше – 23 человека. В то же время количество работающих в аппарате думы за 2024 год увеличилось на 1 штатную единицу и на начало 2025 года составила 135 единиц. 

Основной объем расходов в размере 349 172,6 тыс. руб. (85,3 % от общего объема) пришелся  на оплату труда депутатов и сотрудников аппарата. А всего на функционирование регпарламента было потрачено в прошлом году 409 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем было в 2023 году. Тогда содержание регпарламента обошлось бюджету в 362 миллиона рублей. 

При этом областная дума в прошлом году  сэкономила около 3,6 миллиона рублей на закупке товаров и услуг по результатам конкурентных процедур. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.06.2025 07:03
Экономика 22.06.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2025 16:59
Экономика 20.06.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2025 16:44 Реклама
Экономика 20.06.2025 16:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2025 10:05
Экономика 20.06.2025 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2025 13:24
Экономика 19.06.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.06.2025 12:02
Экономика 19.06.2025 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2025 08:31
Экономика 19.06.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 16:30
Экономика 18.06.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 15:13
Экономика 18.06.2025 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2025 15:12
Экономика 18.06.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 14:35 Реклама
Экономика 18.06.2025 14:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2025 13:15
Экономика 18.06.2025 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2025 11:27
Экономика 18.06.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 06:01
Экономика 18.06.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2025 12:35
Экономика 17.06.2025 12:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:34
Счётная палата предложили кабмину в 10 раз повысить стоимость водопользованияСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцы жалуются на массовый сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области МЧС на сутки продлило штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
09:11
РПН: восемь волгоградцев заразились опасными болезнями от клещейСмотреть фотографии
08:50
Ученые ВолгГМУ развенчали миф о магнитных буряхСмотреть фотографии
08:08
«Мне стыдно»: 18-летнего водителя из Волжского накажут за выходки пассажировСмотреть фотографииCмотреть видео
07:17
Расходы на Волгоградскую облдуму выросли до 409 млн рублейСмотреть фотографии
06:33
Самые грязные пруды, где опасно купаться, назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:23
Нагоним? В Волгоградской области продолжительность жизни не дотягивает и до 74 летСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде ищут желающих заработать миллионы на покосе травыСмотреть фотографии
20:02
Волгоградец Арутюнян одержал досрочную победу над легендой тайского боксаСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде пожарные потушили павильон с шаурмойСмотреть фотографии
19:05
СК: теракт в «Крокус Сити Холле» совершен в интересах руководства УкраиныСмотреть фотографии
18:29
«Пасли» от Москвы до Волгограда: вооруженные люди в масках ограбили набитую миллионами фуруСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
Под Волгоградом у браконьера конфисковали «Ниву» за вылов рыбы сетямиСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области создают новый тренд на промышленный туризмСмотреть фотографии
17:01
Под Волгоградом ливень с градом обрушился на огородыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Давид Давидян стал шестым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
16:17
Подошел и применил «удушающий»: полиция проверяет видео с нападением на подростка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Волгоградский «Ротор» в товарищеском матче проиграл «КАМАЗу» Смотреть фотографии
15:50
Андрей Бочаров настроил региональных чиновников на борьбу за инвестицииСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде задержали грабителя, проломившего за 50 тыс. рублей череп пенсионеркеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Такое лето нам нравится: фотограф показал красоту утопающего в лужах «сочного» ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде ГАИ сообщила о 30 нарушителях, выявленных во время авторейдаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Следователи возбудили дело после смерти 13-летнего волгоградца с электротравмойСмотреть фотографии
13:33
Пронесся на «красный»: в ДТП на Семи ветрах в Волгограде погибла женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
В Волгоградской области три поезда задержали из-за огненного ЧП в КазахстанеСмотреть фотографии
13:06
Создатель финансовой пирамиды Алиев получил 4 года колонии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде медики спасают мужчину, пострадавшего в ДТП на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
12:40
РИА Рейтинг: Волгоградская область улучшила позиции в социалке и экономикеСмотреть фотографии
 