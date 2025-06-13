Общество

«Цена не всегда адекватна качеству»: турагенты рассказали, сколько стоит отдохнуть на море

Общество 13.06.2025 09:25
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13.06.2025 09:25


Волгоградцы к началу лета разобрали лучшие туристические предложения. Отдавая предпочтение отдыху на побережье, горожане платили за туры весьма приличные суммы. О самых востребованных направлениях и ценах на них - в материале ИА «Высота 102».

Расстановка лидеров на туристической карте не удивляет своей новизной. По словам турагентов, самым востребованным летним направлением остаётся Турция с ее системой «все включено». Несмотря на заметно подросшие ценники, места в большинстве отелей разлетались ещё зимой.

- Самые выгодные предложения по раннему бронированию действительно уходили ещё полгода назад. Это касается и турецких, и российских курортов. Впрочем, после разлива нефти в Черном море у нас случился бум возвратов и отказов. И все равно сейчас билетов на поезда в Краснодарский край почти не осталось, - рассказывает представитель туристической компании «ВолгоградТур» Светлана.

Цены на летний отдых даже в начале сезона сложно назвать демократичными. По карману отпускников ударят и заграничные поездки, и российские туры.

- Цены выросли на все направления. На зарубежные туры влияет курс валют и ограниченное число рейсов, а российские курорты, к сожалению, не всегда могут предложить адекватное соотношение цены и качества. Например, Сочи и Крым по стоимости сейчас часто сопоставимы с Турцией, и выбор чаще всего очевиден, - рассуждает специалист. - К сожалению, бюджет в 50–100 тысяч на семью в наши дни действительно сложно назвать комфортным для полноценного отдыха — особенно в высокий сезон. На российских курортах - в Сочи или в Крыму - недельное пребывание в весьма скромном формате обойдётся минимум в 120–200 тысяч за семью из трёх человек — в эту сумму мы включаем перелёт, трёхзвёздочный отель и базовое питание. В Турции, Египте или в ОАЭ бюджет стартует от 200–300 тысяч, а туры в Таиланд или на Мальдивы, которые, к слову, также пользуются спросом у туристов, стоят не меньше 400 тысяч рублей. Сэкономить на путешествии поможет раннее бронирование или покупка горящего тура - чаще всего предложения со скидкой 20-30% появляются на рынке в начале или в конце сезона.

Альтернативой морскому вояжу чаще всего становятся поездки на Кавказ или в Калининград, отмечают турагенты.

- В этом году туристы часто рассматривают альтернативные варианты. Основными конкурентами курортов Краснодарского края становятся Калининград, Дагестан, Казань, Санкт-Петербург или Абхазия, - заключает Светлана.

О перспективах будущего туристического сезона сотрудники туристических компаний Волгограда рассуждали ещё зимой. Уже тогда специалисты предполагали, что, несмотря на разлив нефти в Чёрное море, туристам не стоит рассчитывать на существенное скидки.

- Снижения цен на отдых уже не случится. Возможно, какие-то скидки будут сделаны на туры в Анапу. Но не более. Соседние города, скорее всего, станут только дороже и, несмотря на текущую ситуацию, соберут туристов, - говорили тогда турагенты.

Фото Павла Мирошкина

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