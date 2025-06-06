Плату за парковку отменят в центре Волгограда 12 и 13 июня





В Волгограде по случаю празднования Дня России в июне два дополнительных дня не будет взиматься плата за парковку на центральных улицах. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс «Парковки Волгограда».

Так, согласно ранее утвержденному календарю, взимание платы за парковку транспортных средств на платных стоянках отменяется на 12 и 13 июня. В последующие выходные дни, 14 и 15 июня, по правилам, также предполагают бесплатную парковку в центре Волгограда.

В следующий раз парковка станет бесплатной лишь осенью – по случаю празднования Дня народного единства – 3 и 4 ноября, а также накануне Нового года – 31 декабря 2025 года.

Напомним, что режим полноценного платного функционирования парковок стартовал в Волгограде с 19 мая текущего года. К нарушителям с этого периода применяются штрафные санкции. Согласно статье 8.18 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, неоплата парковки грозит горожанам и туристам штрафом в 2500 рублей, если речь идет физлицах, 30000 рублей для юридических лиц.