Вдове фронтовика после публикации ИА «Высота 102» вернули отопление

В Советском районе Волгограда после публикации ИА «Высота 102» решилась проблема с отоплением в квартире вдовы участника Великой Отечественной войны по улице Калининградской. Ранее 88-летняя Ольга Пономарева пожаловалась в редакцию, что из-за аварий на теплосетях ей несколько дней приходилось спать в теплой одежде и буквально умирать от холода.

— На следующий день все решилось. От УК приходил мастер, проблема оказалась в квартире выше по стояку. Собственник уехал в Швецию, пришла его сестра, открыла, воздух спустили, теперь у меня все хорошо, тепло, — рассказала журналистам информагентства пенсионерка. — Спасибо вам большое! Вы буквально спасли мою жизнь.

Ветеран надеется, что теперь ее проблемы с отоплением, которые не могли решиться второй год — теперь ушли в прошлое.

— Еще бы перила сделали на входе у подъезда, и вообще красота была бы, — делится волгоградка. — А то я плохо хожу, на улице то тепло, то холодно, скользко, не дай Бог упасть и разбиться.

Фото: ИА «Высота 102»