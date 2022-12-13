Общество

Вдове фронтовика после публикации ИА «Высота 102» вернули отопление

Общество 13.12.2022 13:52
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13.12.2022 13:52


В Советском районе Волгограда после публикации ИА «Высота 102» решилась проблема с отоплением в квартире вдовы участника Великой Отечественной войны по улице Калининградской. Ранее 88-летняя Ольга Пономарева пожаловалась в редакцию, что из-за аварий на теплосетях ей несколько дней приходилось спать в теплой одежде и буквально умирать от холода. 

— На следующий день все решилось. От УК приходил мастер, проблема оказалась в квартире выше по стояку. Собственник уехал в Швецию, пришла его сестра, открыла, воздух спустили, теперь у меня все хорошо, тепло, — рассказала журналистам информагентства пенсионерка. — Спасибо вам большое! Вы буквально спасли мою жизнь. 

Ветеран надеется, что теперь ее проблемы с отоплением, которые не могли решиться второй год — теперь ушли в прошлое.

— Еще бы перила сделали на входе у подъезда, и вообще красота была бы, — делится волгоградка. — А то я плохо хожу, на улице то тепло, то холодно, скользко, не дай Бог упасть и разбиться. 

Фото: ИА «Высота 102» 

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