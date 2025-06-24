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От турнира PlayStation до татуировок: что будет на фестивале «Ультра100»

Главное 24.06.2025 11:34
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24.06.2025 11:34


16-17 августа в арт-парке «Ультра100» в Волжском пройдет самый крупный фестиваль юга России – «Ультра100». Когда такое событие случается у нас под носом, его нельзя пропустить.

«Ультра100» в сезоне 2025 – это:

 Фееричное шоу с выступлениями известных артистов и диджеев
 Более 30 часов музыки в разных жанрах
 Две сцены со всеми спецэффектами, световым шоу и киловаттами мощного звука
 Почти 30 зон активностей
 Целая аллея из маркета и фудкорта
 Комфортабельные чилл-зоны с защитой от солнца
 Дополнительные удобства для вашего комфорта

    

Фестиваль не ограничится выступлениями известных музыкантов, таких, как Nemiga, Крип-а-Крип, ONL, Isupov, The Prodidgy трибьют, а также диджеев и локальных групп, и спортом: бег, велокросс, фиджитал CS2, паркур, стритбол, танцевальные баттлы – Breaking, Hip-Hop и All Styles, каникросс – забег с собаками, автокастом и еще много всего, что организаторы пока держат в секрете.

Кроме крутого лайн-апа и спортивных соревнований, на фесте все два дня будут работать зоны активности, где партнеры мероприятия вовлекут гостей в интерактив, подарят призы и помогут насладиться моментом. Из первых уст нам удалось узнать, что нас ждет на фестивале.

Одна из самых ярких зон однозначно будет у известной компании GRASS, ведь кто, как не они, умеют грамотно «вписываться» в движ. В сезоне фестиваля 2025 года GRASS, кстати, еще и официальный партнер Всероссийского чемпионата по брейкингу, а также танцевальных контестов – хип-хоп и «ол стайлс».

В зоне от бренда вас ждет вау-развлечения: иллюзионист Лев Чистяков из Москвы с интерактивным шоу, популярные фотобудки и, конечно, презентация и продажа косметики высокого качества GRASS.

GRASS – это не только крутые ребята из Волжского, но и ведущий российский производитель профессиональной автохимии и оборудования, моющих средств для клининга, бытовой химии и косметики. Регулярно они создают лучшие продукты для вас.


Игровая зона с PlayStation и возможностью поиграть или даже поучаствовать в мини-турнире.

Зона с эксклюзивными спортивными развлечениями от крупного партнера фестиваля.

Интерактивная зона – аэрохоккей, аквагрим, лототрон с подарками, лаундж-пространство с пуфами и грушами в тени.

Фирменный корнер для стильного спорта – задать все вопросы про спортивную одежду и обувь, подобрать и купить.

Зона детского досуга – мастер-классы, творческие занятия, театральные постановки, кукольный и теневой театр с изготовлением реквизитов, костюмов и декораций и в целом уютная атмосфера для малышей.

Зона для любителей автомобилей – выставка самых современных моделей, тест-драйвы прямо на территории фестиваля, розыгрыш гаджета.


Зона релакса – спокойствие среди драйва в массажных креслах, расслабляющая атмосфера и перезагрузка.

Интеллектуальные и интерактивные развлечения – 3D-пазлы «Старт твоей карьеры», игра-сапер в реальности и дегустация нового напитка.

Мини-зоопарк – попугай аро, кролики, пони и другие милые обитатели, которых можно гладить, кормить и фотографировать.

Территория блогеров – танцевальный флешмоб, оригами, аквагрим, контент-челленджи, интерактивы по мемам и соцсетям.

Автокастом – выставка тюнингованных авто: железа стиль и любовь к деталям на фоне музыки и спорта.

Древнерусский тренажер «Правило», косметические массажи на любой вкус, стояние на гводях, расслабление, восстановление, гибкость и внутренний ресурс.


Стадия танцев – выступление учениц в направлении Pole, знакомство с йогой, пилоном и хай хиллс.

Лучный тир – зона для настоящих героев: обучение стрельбе, история лучного ресурса, различные челленджи.

Зона звукотерапии – звуковые медитации, необычные инструменты, путешествие в глубины себя.

Гончарная школа – мастер-класс «Крути – ломай», распродажа авторской керамики, свобода.

Бьюти-бар с прическами, стрижками бороды, а также мини-тату салон.


Фитнес-зона для богатырей и богатырш – соревнования по силе удара, метание ножей, гвоздестояние, сайклы, тренажеры, йога.

Зона хаски от приюта – милые мордашки, участники каникросса, будут ждать встречи, чтобы понежиться и сфотографироваться.


Уличный кинотеатр с фильмами и мультфильмами.

Зона фиджитал-спорта, где будет супер-комфортная арена для болельщиков дисциплины.


Ну и, конечно, фуд-корт, где можно перекусить, охладиться мороженым или холодным кофе.

Зона ЭКСПО – маркет с винтажем, винилом, свечами, бижутерией, а также мастер-классы – хендмейд с душой.


«Ультра100» – первый российский мультиформатный фестиваль спорта, музыки и самовыражения, который проходит каждое лето на протяжении уже 10 лет. В этом году он состоится 16-17 августа в арт-парке «Ультра100» в городе Волжский (Волгоградская область).

Фестиваль можно посетить в качестве спортсмена или гостя, купив спортивный слот или гостевой билет на сайте Ultra100.ru. На мероприятии все два дня будут работать две главные сцены с выступлением известных музыкантов, диджеев, локальных групп, почти 30 зон активностей от партнеров, в том числе маркет и фуд-корт.

Реклама. ООО «Ультра 100», ИНН 3435120620. Возрастное ограничение на посещение мероприятия – 6+, erid: F7NfYUJCUneTRUSRi2DF.

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