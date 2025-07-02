Лилия Кавера вернулась в волгоградское «Динамо-Синару»

20-летняя гандболистка Лилия Кавера подписала контракт с «Динамо-Синарой». По данным пресс-службы волгоградского клуба, 20-летняя гандболистка, начинавшая путь в большом спорте в составе бело-голубых, стала девятым новичком команды в летнее межсезонье.
Кавера в минувшем сезоне выступала за АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Правая полусредняя в 25 матчах отличилась 44 раза. Напомним, ранее состав «Динамо-Синары» пополнила еще одна экс-представительница коллектива из Адыгеи - голкипер Людмила Баскакова.
Волгоградский коллектив, занявший пятое место в российском чемпионате 24/25, начнет подготовку к новому сезону под руководством главного тренера Евгения Дмитриева 7 июля в домашнем ФОК имени Левона Акопяна.
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив)