Спорт

Лилия Кавера вернулась в волгоградское «Динамо-Синару»

Спорт 02.07.2025 08:19
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02.07.2025 08:19


20-летняя гандболистка Лилия Кавера подписала контракт с «Динамо-Синарой». По данным пресс-службы волгоградского клуба, 20-летняя гандболистка, начинавшая путь в большом спорте в составе бело-голубых, стала девятым новичком команды в летнее межсезонье.

Кавера в минувшем сезоне выступала за АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Правая полусредняя в 25 матчах отличилась 44 раза. Напомним, ранее состав «Динамо-Синары» пополнила еще одна экс-представительница коллектива из Адыгеи - голкипер Людмила Баскакова.

Волгоградский коллектив, занявший пятое место в российском чемпионате 24/25, начнет подготовку к новому сезону под руководством главного тренера Евгения Дмитриева 7 июля в домашнем ФОК имени Левона Акопяна.

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив)    

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