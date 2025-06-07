



7 июня во время совещания на нижней террасе Центральной набережной губернатор Андрей Бочаров осмотрел здание речпорта. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона обратил внимание, что ключевой объект для возобновления речных перевозок далёк от идеального состояния и частично находится в частных руках.





Руководитель поручил городским и областным властям проработать вопрос о возвращении левого крыла сооружения в муниципальную собственность, что позволит приступить к комплексному обновлению речпорта.

Кроме того, глава региона обратил внимание городских чиновников на необходимость благоустройства участка берега Волги напротив филармонии.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что Андрей Бочаров дал старт новому этапу по формированию единой набережной от стадиона «Волгоград Арена» до микрорайона Тулака.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда