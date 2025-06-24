Политика

Владимир Путин наградил губернатора Бочарова орденом за заслуги перед Отечеством

Политика 24.06.2025 20:10
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24.06.2025 20:10


Президент России Владимир Путин наградил губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий указ был подписан главой государства сегодня, 24 июня, и уже опубликован на сайте правовых актов. 

Согласно тексту опубликованного указа, глава Волгоградского региона отмечен высокой государственной наградой «за большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области».   


В 1996 году указом президента Российской Федерации за проявленные личное мужество и героизм Андрей Бочаров был удостоен звания Героя Российской Федерации. В 2023 году  губернатору Волгоградской области в Москве вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Напомним, что в России орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.


На присуждение главе региона высокой награды отреагировал председатель совета ветеранов Волгограда Александр Струков.

- От имени ветеранского сообщества искренне поздравляем с заслуженной наградой! Андрей Иванович – человек, который по-сыновьи относится к старшему поколению, он энергичный, инициативный, требовательный и в то же время душевный. Его энергии можно только позавидовать. Город заметно преобразился, это заметили многочисленные делегации, которые приезжали к нам на День Победы. Самое главное, у него замечательная команда единомышленников. Так что, молодец, Андрей Иванович, так держать! - прокомментировал событие Александр Струков. 

Фото: пресс-служба Кремля (архив) 

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