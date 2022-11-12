«Лошадей уже не надо»: детям из шести хуторов Волгоградской области вернули школьный автобус









Накануне, 11 ноября детей из шести хуторов Руднянского района Волгоградской области снова стали возить в школу на автобусе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» жители села Громки, откуда школьники вынуждены были ходить пешком 3 километра, чтобы попасть на занятия в Лопуховскую школу, так как в Громках остались только начальные классы.





- Как мы поняли, с водителем все решили, ему доплатят, - пояснили хуторяне. – Так что повозок уже не надо. Надеемся, лошади больше не понадобятся.









В администрации района пояснили, что не могут увеличить финансирование школы сверх бюджетных лимитов и предложили руководству школы решить вопрос за счет внутренних возможностей образовательного учреждения.





Местные жители предположили, что водителю увеличили зарплату за счет других ставок из штатного расписания школы. Это, правда, может означать, что обслуживающий персонал будет получать меньше или эту работу распределят на других сотрудников.





- Нам кажется, проблема в том, что на школу дают очень мало денег, - рассуждают родители. – Просто стыдно платить людям копейки. Особенно водителям, которые перевозят детей и несут за них ответственность...

