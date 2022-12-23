В Красноармейском районе Волгограда утром 23 декабря несколько человек пострадали в результате ДТП с участием служебного автобуса. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, транспорт принадлежит заводу «Каустик».

Авария, по сведениям волгоградцев, произошла около семи утра на улице 40 лет ВЛКСМ. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Уточняется, что помощь медиков потребовалась пятерым пассажирам транспортного средства, а также водителю.

– По предварительным данным, 23 декабря 60-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ» не справился с управлением и совершил столкновение с опорой путепровода. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу, – прокомментировали ДТП в пресс-службе главка МВД. – На месте происшествия работают экипажи отдельного батальона ДПС городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции Красноармейского района. Движение осуществляется в штатном режиме. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.









Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием на предприятие по факту происшествия. Там не исключают, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

– Утром 23 декабря водитель, управлявший автобусом, вез сотрудников АО «Каустик» на рассолопромысел в Светлоярский район, — пояснил информагентству руководитель Центра общественных связей группы НИКОХИМ Валерий Таранов. – В связи с неблагоприятными погодными условиями, туманом и скользкой дорогой произошло ДТП. Автобус столкнулся с эстакадой. Водитель в больнице, в сознании. С пострадавшими пассажирами работают медики.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области