В Волгоградкой области из-за эпидемии закрыли классы в 113 школах

С начала недели в Волгоградской области еще 10 школ закрыли на карантин14.12.2022 21:23
«Сбить лекарствами не получается»: в Волгограде детей госпитализируют с высокой лихорадкой14.12.2022 20:51
В Кировском районе открылась новая стоматологическая клиника ВолгГМУ14.12.2022 12:28
Неизменное качество, дизайнерский ремонт и уникальное оборудование – в Кировском районе открылось новое подразделение Стоматологического клинико-диагностического центра Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России. Поликлиника, оснащенная по самым современным стандартам, находится...