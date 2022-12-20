В Волгоградкой области из-за эпидемии закрыли классы в 113 школах









В Волгоградской области хотя и снизилась интенсивность прироста случаев ОРВИ и гриппом, однако уровень заболеваемости остается высоким. Так, он превысил эпидемический порог на 66%, сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 20 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора.





В 6 муниципальных образованиях области (Быковском, Иловлинском, Котельниковском, Котовском районах, а также в Волжском и в Волгограде) показатели заболеваемости превышают среднеобластной. Доля детей в структуре заболевших ОРВИ составила 41%.





На прошедшей неделе в 23 муниципальных образованиях региона приостанавливали учебный процесс в школах и других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при отсутствии 20% детей в классе или группе или в целом по образовательному учреждению. Полностью закрывались 28 школ региона, а частично – классы в 113 школах, группы в шести детских садах и в трех колледжах.





При этом эпидемиологи отмечают тенденцию увеличения количества заболевших гриппом А/H1N1/09. Помимо свиного гриппа регионе циркулируют и другие вирусы - риновирус, метапневмовирус, РС-вирус, а также COVID-19.



