Происшествия

В Волгограде в троллейбусе умерла 82-летняя пассажирка

Происшествия 20.12.2022 10:21
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20.12.2022 10:21




Пожилая женщина скончалась в результате резкой остановки троллейбуса в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось накануне днем на проспекте Металлургов.
По предварительным данным, 54-летний водитель троллейбуса «Тролза» напротив дома №11а во время торможения допустил падение в салоне 82-летней женщины. 
- В результате пассажирка троллейбуса скончалась на месте, - сообщили в главке.
В администрации Волгограда уточнили, что водитель троллейбуса применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновение с автомобилем. 
- В результате этого находящаяся в салоне пожилая женщина потеряла равновесие и упала. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» вызвали экстренные службы, - рассказали в мэрии.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
 
 

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