В Волгограде в троллейбусе умерла 82-летняя пассажирка











Пожилая женщина скончалась в результате резкой остановки троллейбуса в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось накануне днем на проспекте Металлургов.

По предварительным данным, 54-летний водитель троллейбуса «Тролза» напротив дома №11а во время торможения допустил падение в салоне 82-летней женщины.

- В результате пассажирка троллейбуса скончалась на месте, - сообщили в главке.

В администрации Волгограда уточнили, что водитель троллейбуса применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновение с автомобилем.

- В результате этого находящаяся в салоне пожилая женщина потеряла равновесие и упала. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» вызвали экстренные службы, - рассказали в мэрии.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области



