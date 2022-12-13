Расследования

«Вину так и не признал»: в Волгограде ленивого пристава осудили за алиментщиков-«призраков»

Расследования 13.12.2022 17:42
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13.12.2022 17:42


Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении пристава-исполнителя районного отдела УФССП России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 31-летний Игорь Бабенькин злоупотреблял должностными полномочиями и вносил ложные сведения в официальные документы.

— Приговором суда Игорь Бабенькин осужден по ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 285 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно, с испытательном сроком один год и шесть месяцев, с лишением права занимать должности в системе ФССП РФ, связанные с выполнением организационно-распорядительной и административно–хозяйственной функцией, сроком один год, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Суд установил, что фигурант дела решил обманным путем улучшить служебные показатели и избежать ответственности за невыполнение плана. Для этого пристав вносил заведомо ложные сведения в постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должников по алиментам. Затем госслужащий закрывал исполнительные производства, заверяя их электронной подписью.  

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», Бабенькин не направлял необходимые запросы в ОПФР региона и в отчетах обозначал, что алиментщики состоят на учете в центрах занятости и соответственно с них нечего взыскать. Уточняется, что в результате  подобных действий взыскатели лишались возможности получать установленные законом выплаты. Подсудимый свою вину так и не признал. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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