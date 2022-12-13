Убийца 23-летнего IT-специалиста попросился домой из СИЗО в Волгограде





В Волгограде 13 декабря Центральный районный суд рассмотрел ходатайство Кирилла Швецова об изменении ему меры пресечения в рамках уголовного дела о зверском убийстве 20-летнего IT-специалиста. Двое других фигурантов уголовного дела предпочли остаться в СИЗО.

– Суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Крючкову, Захару Кауркину и Кириллу Швецову, – сообщила ИА «Высота 102» руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. – В ходе заседания Крючков и Кауркин не возражали против продления избранной им меры пресечения. Швецов просил домашний арест по месту регистрации, ссылаясь на отсутствие намерения воспрепятствовать следствию.

По сведениям Вальковской, арест фигурантов уголовного продлен судом до 3 апреля 2023 года.

Напомним, что убийство молодого мужчины было совершено в Ворошиловском районе в доме №2 по улице Чигиринской. По версии следствия, 30 сентября трое 18-летних молодчиков прибыли в квартиру потерпевшего якобы по объявлению, чтобы купить бытовую технику. В жилище они связали свою жертву и вынудили сообщить данные банковских карт и пароль от мобильного телефона. Затем утром 1 октября фигуранты дела убили волгоградца, выстрелив ему в голову из пистолета.