В Волгоградской области в двух пожарах погибли двое мужчин

В Волгоградской области пожары унесли жизни двух человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС, один из них произошел в Михайловском городском округе. Около семи утра 11 декабря загорелись деревянный дом и постройка в хуторе Поддубный. Строения полыхали по всей площади. Огонь потушили в половине девятого утра. По сведениям информагентства, в пожаре погиб 69-летний мужчина.

Другая трагедия произошла 11 декабря в шесть часов вечера в Николаевском районе. В селе Бережневка горела хозпостройка, которую быстро потушили. Однако на месте пожарища, по данным ИА «Высота 102», был найден погибший – 56-летний мужчина.