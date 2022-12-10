Расследования

«Жизнь за слово»: в Волгограде во время уличной потасовки убили мужчину

Расследования 10.12.2022 16:59
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10.12.2022 16:59


Трагедией закончился случайный уличный конфликт, который произошел вечером 9 декабря в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, наряд ДПС в ходе патрулирования на проспекте Героев Сталинграда увидел выясняющих отношения мужчин. Патрульные поспешили к месту разборки и увидели, как один из оппонентов нанес удары другому, после чего тот упал. Полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков. Однако спасти его не удалось – он скончался до приезда скорой.

– Задержанный 48-летний волгоградец доставлен в отдел полиции, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области, – материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанный мужчина объяснил, что прохожий, который встретился ему с другом по пути, начал их задевать без всякого повода. Сначала волгоградцы якобы ушли от него, но потерпевший не успокаивался, начал догонять и оскорблять. Завязалась потасовка, после чего, как утверждает задержанный, он один раз ударил оппонента, тот упал и, вероятно, ударился головой.

Впрочем, регистратор одного из автомобилей зафиксировал, что все было не совсем так. Задержанный мужчина, как оказалось, несколько раз ударил прохожего, после чего нанес удар уже лежащему человеку еще и по голове.

Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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