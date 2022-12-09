Под Волгоградом экс-глава поселения стал обвиняемым за неисполнение решения суда









Обвинение в фальсификации доказательств по административному делу и злостном неисполнении решения суда предъявлено бывшему главе поселения в Котовском районе Волгоградской области Дмитрию Горьковенко.

- Следователями Котовского межрайонного следственного отдела бывшему главе одного из сельских поселений Котовского муниципального района предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по административному делу и злостном неисполнении решения суда, - сообщила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении экс-главы возбуждено по двум статьям УК РФ - по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение судебного решения) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу).

Полномочия Горьковенко были прекращены в 2021 году.

По данным следствия, в 2017 году в законную силу вступило решение Котовского районного суда, обязывающее администрацию Бурлукского сельского поселения в течении 1 года разработать проекты зон санитарной охраны в отношении скважин для воды, со сроком добровольного исполнения в марте 2018 года.

Однако 46-летний обвиняемый решение суда не исполнял, хотя судебным приставом-исполнителем неоднократно выносились предупреждения об уголовной ответственности. За это в июне 2021 года администрация поселения была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В ходе расследования установлено, что глава сельского поселения, чтобы избежать ответственности, подготовил в районный суд жалобу, к которой приложил сфальсифицированные им протоколы заседания Совета сельского поселения. В них содержались сведения о том, что им, как главой поселения, вносились предложения о необходимости выделения в бюджете денежных средств для исполнения решения суда, которые не были поддержаны членами Совета.

- В действительности от главы поселения такие предложения не поступали, голосование по данному вопросу членами Совета не проходило, решения не принимались, - сообщила Буянова.



