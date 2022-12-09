Можно ли победить коррупцию? Волгоградцы вспомнили о китайском методе, Чапаеве и Сталине

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Многие страны, в том числе и Россия, проводят политику противодействия коррупции, принимают соответствующие законы и учреждают специальные органы для борьбы с этим явлением, разлагающим социальные институты общества. Между тем, уверены волгоградцы, государственные закупки, подписание нужных документов у чиновников, даже обычный поход к врачу или сдача зачета в учебном заведении могут обернуться вымогательством денег в той или иной форме.





Журналисты информагентства вышли на улицы Волгограда с главным вопросом: «Можно ли победить коррупцию?». Горожане порассуждали на тему одного из главных бичей современности, вспомнили Китай и пулеметы, а также рассказали, с какими проявлениями коррупции им приходилось сталкиваться в своей жизни.

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».