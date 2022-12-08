Расследования

Убийцы три дня заметали следы под Волгоградом, но полицейские нашли труп

Расследования 08.12.2022 12:36
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08.12.2022 12:36


В городе Фролово Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту жесткого убийства 48-летнего местного жителя. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, труп мужчины 7 декабря в подполе сарая на улице Матросова обнаружили сотрудники регионального ГУ МВД России в ходе поисков, организованных по заявлению родственницы погибшего. 

Установлено, что убийство было совершено еще 1 декабря текущего года. В тот день потерпевший и его двое приятелей отдыхали за общим столом. В какой-то момент 34-летний и 35-летний мужчины припомнили старые обиды своему знакомому. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой наступила смерть одного из участников, – рассказала информагентству Буянова. – Причиной смерти  мужчины явились множественные тяжкие телесные повреждения, в том числе черепно-мозговая травма. Сотрудниками СУ СКР по данному факту возбуждено уголовное дело по  ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Уточняется, что во время драки мужчины били своего оппонента по разным частям тела, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Убедившись, что приятель мертв, злоумышленники продолжили застолье. Протрезвев на следующий день, подозреваемые замыли в доме следы крови и сожгли свою одежду, в которой убивали знакомого. Труп они вынесли во двор. 

Через день после убийства жители Фролово решили, что их жертву будут искать, а потому решили перепрятать тело. 3 декабря они разобрали пол в сарае, скинули убитого в яму, прикопали и снова собрали пол. 

Тело мужчины было обнаружено сотрудниками полиции 7 декабря в рамках проводимых ими розыскных мероприятий по обращению родственников потерпевшего о его исчезновении.

– Злоумышленники сознались, что нанесли 48-летнему потерпевшему множественные удары в область тела и головы руками, ногами и стеклянной бутылкой, от чего последний скончался, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По данным регионального СУ СКР, оба фигуранта уголовного дела задержаны и будут помещены в СИЗО. 

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