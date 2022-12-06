Экология

Пустующий участок земли за облсудом в Волгограде приспособили под свалку

Экология 06.12.2022 15:04
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06.12.2022 15:04


В Центральном районе Волгограда сразу за зданием Волгоградского областного суда, расположенного по проспекту имени В. И. Ленина, 53А, образовалась очередная несанкционированная свалка. Жильцы дома № 18 по улице Дымченко сообщают, что сюда под покровом ночи свозят строительный мусор.


– На этой свалке все подряд намешано: спиленные деревья, строительный мусор, какие-то шланги, бытовые отходы. Днем никого не видно. Я пенсионер, все время в квартире нахожусь, а вот по ночам иногда красные огоньки видны. Мусор подвозят и сгружают, — рассказал местный житель, представившийся Владимиром. – С пятого этажа все хорошо просматривается. Огоньки мерцают, слышен звук, что-то выкидывают – и по газам. Там же темно, хоть глаз выколи. Освещения нет никакого. Откуда-то привозят мусор. Может, и те, кто рядом, накидывают. 

Владимир вспоминает о том, что совсем недавно шли разговоры, будто захламленный участок выкупили для последующей застройки. 

– Хоть облагородили бы участок, а то вроде бы центр города, а вокруг такое. Это убожество располагается рядом с площадью Сталинградской победы. Что тут скажешь? Ничего святого у людей, – заключает волгоградец. 


Согласно открытым данным Росреестра, захламленное пространство находится в границах участка площадью 12 559 квадратных метров. По документам земля действительно предназначена для застройки. 


В администрации Волгограда уверяют, что в скором времени свалка исчезнет. 

— Стихийная свалка в Центральном районе была выявлена коммунальной службой в ходе обследования районных территорий и включена в реестр, согласно которому составляется график расчистки, — прокомментировали в мэрии города-героя. — Поскольку скопление отходов располагается в том числе на территории, находящейся не в муниципальной собственности, работы будут организованы совместно с владельцем граничащего земельного участка.  


Часть свалки, согласно ответу администрации Волгограда, расположенной за областным судом, должен разгребать судебный департамент. В свою очередь в пресс-службе судов региона сообщили, что замусоренная территория за зданием облсуда совершенно к нему не относится.

— Свалка располагается на территории земельного участка с кадастровым номером 34:34:040011:15 с разрешенным использованием под многоэтажную жилую застройку, — прокомментировали в пресс-службе. — Волгоградский областной суд собственником данного земельного участка не является и не имеет отношения к его использованию. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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