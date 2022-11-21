Экология

Рога и копыта: пугающие масштабом и содержанием свалки на севере Волгограда показали с высоты

Экология 21.11.2022 17:47
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21.11.2022 17:47

В Волгограде на видео попала крупная несанкционированная свалка, расположенная недалеко от улицы Столбовой – напротив кладбища Краснооктябрьского района. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» показал масштаб загрязнения. Вдоль железной дороги скопились тонны строительного мусора, среди которого можно сделать совершенно неожиданные находки. 

С просьбой обратить внимание на свалку в северном районе Волгограда обратились читатели информагентства. По словам местных жителей, отходы сюда свозят машинами едва ли не ежедневно. 

Насыпь вдоль железнодорожных путей заполнена раскуроченными мебельными гарнитурами, кирпичами, старыми покрышками, деревянными поддонами, – сообщают волгоградцы. – Рядом с импровизированным местом сбора отходов несет вахту самодельная табличка с просьбой не устраивать свалку, но кто бы на нее обращал внимание? 


Корреспонденты «Высоты 102» лично побывали на месте незаконного сброса мусора. Среди строительных отходов, кроме прочего, были обнаружены черепа и кости животных.


Также журналисты информагентства на территории Краснооктябрьского района обнаружили еще две стихийных свалки. Переполненные баки, старая мебель, мешки со строительным мусором, сухие ветки — такие картины открываются взору на улицах Кузбасской и Нижнеамурской. Одна из свалок находится в непосредственной близости от трамвайных путей.  

С просьбой прокомментировать городские пейзажи журналисты ИА «Высота 102» обратились в администрацию Волгограда. Там заверили, что регулярно проверяют указанные территории. 

В сентябре текущего года районная коммунальная служба проводила работы по расчистке несанкционированной свалки бытовых, строительных и растительных отходов возле контейнерной площадки по улице Кузбасская, 1/1 Краснооктябрьского района, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — Однако через некоторое время после уборки здесь снова образовались скопления отходов, которые в очередной раз будут ликвидированы службой. Данная работа ведется поэтапно — еще две точки по улицам Кузбасской и Нижнеамурской также будут убраны службой.


Уточняется, что ТКО необходимо складировать в контейнеры,  их вывозом занимается регоператор. А вот на уборку растительных отходов и прочего крупногабаритного  с региональным оператором нужно заключать отдельный договор. Это задача ТСЖ, СНТ или ТОС. 

В этом году в Краснооктябрьском районе уже ликвидированы стихийные свалки по улицам имени Ломоносова, Хользунова, Муромская, 1-я Конная, Менделеева, 4-х Связистов, а также на пересечениях улиц Правды и Менделеева, Правды и 39-й Гвардейской, Правды и Ульянова, — отчитались в горадмине. — В общей сложности вывезено свыше 660 кубометров бытовых и строительных отходов, складируемых гражданами в местах общего  пользования.






Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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