Рога и копыта: пугающие масштабом и содержанием свалки на севере Волгограда показали с высоты

В Волгограде на видео попала крупная несанкционированная свалка, расположенная недалеко от улицы Столбовой – напротив кладбища Краснооктябрьского района. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» показал масштаб загрязнения. Вдоль железной дороги скопились тонны строительного мусора, среди которого можно сделать совершенно неожиданные находки.

С просьбой обратить внимание на свалку в северном районе Волгограда обратились читатели информагентства. По словам местных жителей, отходы сюда свозят машинами едва ли не ежедневно.

– Насыпь вдоль железнодорожных путей заполнена раскуроченными мебельными гарнитурами, кирпичами, старыми покрышками, деревянными поддонами, – сообщают волгоградцы. – Рядом с импровизированным местом сбора отходов несет вахту самодельная табличка с просьбой не устраивать свалку, но кто бы на нее обращал внимание?





Корреспонденты «Высоты 102» лично побывали на месте незаконного сброса мусора. Среди строительных отходов, кроме прочего, были обнаружены черепа и кости животных.





Также журналисты информагентства на территории Краснооктябрьского района обнаружили еще две стихийных свалки. Переполненные баки, старая мебель, мешки со строительным мусором, сухие ветки — такие картины открываются взору на улицах Кузбасской и Нижнеамурской. Одна из свалок находится в непосредственной близости от трамвайных путей.

С просьбой прокомментировать городские пейзажи журналисты ИА «Высота 102» обратились в администрацию Волгограда. Там заверили, что регулярно проверяют указанные территории.

— В сентябре текущего года районная коммунальная служба проводила работы по расчистке несанкционированной свалки бытовых, строительных и растительных отходов возле контейнерной площадки по улице Кузбасская, 1/1 Краснооктябрьского района, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — Однако через некоторое время после уборки здесь снова образовались скопления отходов, которые в очередной раз будут ликвидированы службой. Данная работа ведется поэтапно — еще две точки по улицам Кузбасской и Нижнеамурской также будут убраны службой.





Уточняется, что ТКО необходимо складировать в контейнеры, их вывозом занимается регоператор. А вот на уборку растительных отходов и прочего крупногабаритного с региональным оператором нужно заключать отдельный договор. Это задача ТСЖ, СНТ или ТОС.

— В этом году в Краснооктябрьском районе уже ликвидированы стихийные свалки по улицам имени Ломоносова, Хользунова, Муромская, 1-я Конная, Менделеева, 4-х Связистов, а также на пересечениях улиц Правды и Менделеева, Правды и 39-й Гвардейской, Правды и Ульянова, — отчитались в горадмине. — В общей сложности вывезено свыше 660 кубометров бытовых и строительных отходов, складируемых гражданами в местах общего пользования.





















Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»