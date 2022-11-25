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«И дожди не помеха»: на севере Волгограда назло непогоде и запретам тлеют тонны мусора

Общество 25.11.2022 07:29
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25.11.2022 07:29


В Тракторозаводском районе Волгограда на пересечении Третьей продольной магистрали и трассы Волгоград — Сызрань расположена полувековая несанкционированная свалка. Самый крупный из мусорных полигонов площадью около 24 гектаров продолжает тлеть и наносить вред экологии. 


По словам местных жителей, подъездные пути к площадке засыпали огромными земляными валами. Однако волгоградцы не исключают, что мусор на свалку каким-то образом все же продолжают свозить.  


– Сюда, помнится, в конце лета депутаты приезжали. Вроде как, собираются убирать это безобразие, но мусор все тлеет и тлеет. Видно, на глубине происходят какие-то процессы, а люди продолжают дышать гарью. Этой свалке и дожди не помеха. Она и зимой горит, и вообще в любую погоду, – констатируют горожане. —  И если прогуляться по ней, что, конечно, не самое приятное времяпрепровождение, то можно увидеть достаточно свежий мусор – картонные коробки, строительный мусор и даже сгнившие овощи. 


В мэрии Волгограда в ответ на очередной запрос редакции ИА «Высота 102» снова напомнили, что мусорный полигон рядом с поселком Водстрой, созданный в 1951 году, в 2002-м вывели из эксплуатации. До 2005 года участок располагался на землях Городищенского района, но с утверждением новых границ муниципального образования эта территория вошла в черту города.


— Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области уже завершил разработку проектной документации по ликвидации данного объекта, — сообщили в пресс-службе городской администрации. — В соответствии с действующим законодательством проект прошел общественные обсуждения. В настоящее время комитет готовит пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы проекта.


Уточняется, что бывшее место сбора твердых бытовых отходов ликвидируют в два этапа при реализации регпроекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Технический этап включает в себя расчистку земельного участка с применением комплекса современных технологий в зависимости от глубины залегания и категории отходов. После очистки объекта стартует биологический этап. Специалисты проведут рекультивацию с восстановлением растительного слоя почвы. Все мероприятия планируют реализовать до конца 2024 года.


Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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