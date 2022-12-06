«Где советская власть?»: волгоградцы с 2 декабря сидят без отопления под дождем из кипятка

В Красноармейском районе Волгограда жильцы двухэтажного дома № 4 по улице 2-я Штурманская с 2 декабря сидят без отопления. Со слов горожан, от УК «Жемчужина», в чьем ведении находится многоквартирный дом, на вопросы, когда появится отопление, отвечают «что как только – так сразу».

В редакцию ИА «Высота 102» волгоградцы прислали видео последствий коммунального ЧП, записанное утром 6 декабря.





– Все произошло еще 2 декабря. Чуть выше нашего дома по Штурманской, на 2-й Караванной, 1, произошла авария. Для ее устранения перекрыли подачу горячей воды. У нас с этим домом общая труба. В итоге без отопления сидим мы. С крыши льется кипяток — при этом отопления в квартирах нет. Весь двор перерыт траншеями, управляющая компания от всего отстранилась, валит все на тепловые сети, мол, это их проблема, — возмущена жительница дома № 4 по 2-й Штурманской Любовь Лешина.

По словам женщины, в остывающих квартирах много пенсионеров, в том числе, который день замерзают инвалиды и ветераны войны.





– Такое ощущение, что все нас просто бросили. Где же советская власть, при которой следили за этим всем? – задается риторическим вопросом еще одна жительница дома № 4 по улице 2-й Штурманской, представившаяся Людмилой. – Никаких работ никто не проводит, а все прилегающие дворы перекопаны. Подвалы затоплены горячей водой.





В компании-концессионере в ответ на запрос журналистов ИА «Высота 102» сообщили, что наслышаны о проблеме жителей Красноармейского района.

— «Концессии теплоснабжения» выполнили приостановление подачи ресурса к указанным домам по заявке управляющей компании. Для уточнения сроков восстановления подачи ресурса нужно обратиться к УК, – заявили в компании.

В свою очередь в управляющей компании «Жемчужина» по телефону 20-26-20 корреспондентам информагентства подтвердили, что по адресу 2-я Караванная, 1 действительно произошла авария, и люди остались без отопления. Также ограничена подача тепла в дом № 4 по улице 2-й Штурманской. Однако назвать хотя бы примерные сроки устранения аварии и причину коммунального ЧП в УК отказались, сославшись на то, что информацией владеет только лишь мастер участка Наталья Дадашева. Дозвониться до последней корреспондентам ИА «Высота 102» так и не удалось. По предоставленному номеру телефона никто не отвечает.





Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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