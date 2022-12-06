В ряде домов в Советском районе Волгограда на утро 6 декабря по-прежнему нет ни горячей воды, ни отопления. Об этом ИА «Высота 102» сообщили волгоградцы. В компании «Концессии теплоснабжения» в свою очередь пообещали согреть горожан в ближайшее время.

По сведениям читателей информагентства, тепла, в частности, нет в доме №50 по улице Алексеевской, доме №9 по улице Петровской, а также в МКД по улице Богданова.

– В настоящий момент «Концессии теплоснабжения» проводят работы по переключению домов на улице Алексеевской на другую котельную по резервной схеме. Параллельно ведутся работы по перекладке поврежденного теплопровода наземным способом, – прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. – По предварительной оценке, до конца недели все работы будут завершены и потребителей переключат на постоянную схему по новому теплопроводу.

Напомним, что жители Алексеевской и Петровской остаются без отопления с пятницы, 2 декабря. Тогда на теплосетях было обнаружено технологическое нарушение, которое аварийные бригады устранили до конца дня. Однако, сообщало ИА «Высота 102», тепло так и не вернулось в квартиры волгоградцев. Следом за первой аварией последовала новая, на устранение которой, как и сообщили в Концессии, потребуется несколько дней.