Происшествия 05.12.2022 14:19
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05.12.2022 14:19
В Советском района Волгограда произошел порыв на тепловом трубопроводе диаметром 500 мм. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», утечка обнаружена в тепловой камере магистрали, проходящей по проспекту Университетскому.
– В настоящее время на объекте ведутся земляные работы при помощи тяжелой спецтехники, после чего будет приниматься решение о порядке и видах восстановительных мероприятий. При наличии технической возможности работы будут производиться без прекращения подачи ресурса потребителям, – пояснили в компании.
Между тем, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что жители двух домов Советского района по ул. Петровская, 9 и ул. Алексеевская, 50, сидели без горячей воды и тепла со 2 декабря. Накануне в «Концессиях теплоснабжения» заявили об устранении аварии на теплосети и о возобновлении подачи теплоресурса по данным адресам.
Однако сегодня утром, 5 декабря жители этих двух домов сообщили редакции, что их квартиры полностью отключены от горячей и холодной воды и отопления.
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