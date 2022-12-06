Приставы заставили чиновников ликвидировать свалку под Волгоградом









В Городищенском районе Волгоградской области ликвидирована свалка на участке площадью 1,4 га. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, администрация района долгое время не исполняла решение суда, обязывающее чиновников очистить территорию от хлама.





За это должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности. Кроме того, главе района грозила уголовная статья за неисполнение приговора суда. Свалка в результате была зачищена под контролем приставов.



