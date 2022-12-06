Экология

Приставы заставили чиновников ликвидировать свалку под Волгоградом

Экология 06.12.2022 08:30
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06.12.2022 08:30



В Городищенском районе Волгоградской области ликвидирована свалка на участке площадью 1,4 га. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, администрация района долгое время не исполняла решение суда, обязывающее чиновников очистить территорию от хлама. 

За это должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности. Кроме того, главе района грозила уголовная статья за неисполнение приговора суда. Свалка в результате была зачищена под контролем приставов. 

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