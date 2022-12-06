Приставы заставили чиновников ликвидировать свалку под Волгоградом

Экология 06.12.2022 08:30
0
06.12.2022 08:30
В Городищенском районе Волгоградской области ликвидирована свалка на участке площадью 1,4 га. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, администрация района долгое время не исполняла решение суда, обязывающее чиновников очистить территорию от хлама.
За это должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности. Кроме того, главе района грозила уголовная статья за неисполнение приговора суда. Свалка в результате была зачищена под контролем приставов.
Эксперты: до 8,7 тыс га леса может потерять Волгоградская область в 2023 году04.12.2022 16:22
Экология 04.12.2022 16:22
«Не надо валить»: переполненная свалка под Волгоградом продолжает разрастаться03.12.2022 07:45
Экология 03.12.2022 07:45
Росимущество оштрафовали на 400 тысяч за мусорные завалы на «Лысой горе» в Волгограде30.11.2022 14:10
Экология 30.11.2022 14:10
Сбер посадил более 500 гектаров саженцев в ходе акции «Сохраним лес» в 2022 году30.11.2022 12:03
Экология 30.11.2022 12:03
В Волгограде Росприроднадзор инициировал расследование новой экологической угрозы29.11.2022 09:30
Экология 29.11.2022 09:30
Санкции Евросоюза угрожают Волгограду экологическим бедствием: зловонные потоки с нового ЖК стекают в Волгу28.11.2022 18:09
Экология 28.11.2022 18:09
Школа-интернат из Волгограда стала призером премии «Экология – дело каждого»28.11.2022 15:06
Экология 28.11.2022 15:06
В Волгограде установят 200 сеток-контейнеров для пластика25.11.2022 21:35
Экология 25.11.2022 21:35
В Волгограде аварийный дом переработали на стройматериалы22.11.2022 19:57
Экология 22.11.2022 19:57
На балу хризантем в Волгоградском ботсаду автомобиль замаскировали цветами21.11.2022 21:18
Экология 21.11.2022 21:18
Рога и копыта: пугающие масштабом и содержанием свалки на севере Волгограда показали с высоты21.11.2022 17:47
Экология 21.11.2022 17:47
Волжская ГЭС травит волгоградцев вредными выбросами20.11.2022 08:54
Экология 20.11.2022 08:54
«Не позволим себя травить»: под Волгоградом со второй попытки проведут слушания по строительству мусорного полигона19.11.2022 12:00
Экология 19.11.2022 12:00
«Гадят все, а свалили на нас»: волгоградская компания «Красота под ногами» отвергла причастность к захламлению оврага18.11.2022 13:50
Экология 18.11.2022 13:50
ВТЗ принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»16.11.2022 15:37
Экология 16.11.2022 15:37