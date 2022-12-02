Расследования

В Волжском молодой мужчина пытался зарезать в ванной 41-летнюю любовницу

Расследования 02.12.2022 15:23
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02.12.2022 15:23


В городе Волжском 26-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после совершенного 30 ноября нападения на 41-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, молодой мужчина два раза ударил ножом  свою жертву, когда та принимала душ. 

По информации следователей, нападение произошло в одной из квартир по ул. Пионерская, 41 в Волжском. Утром мужчина и женщина поспорили, в результате волжанин схватил нож и отправился с ним в ванную комнату, где в тот момент находилась его жертва. 

Злоумышленник нанес женщине один удар ножом в шею. А в тот момент, когда потерпевшая попыталась оказать ему сопротивление, подозреваемый нанес ей еще один удар в живот, – рассказала  официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова. – После этого, предполагая, что причиненные женщине повреждения станут для нее смертельными, злоумышленник покинул квартиру.

Уголовное дело возбуждено следователями города Волжского по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство.

Сообщается, что жизни 41-летней волжанки ничего не угрожает. Ей удалось вызвать скорую помощь. В настоящее время волжанка находится в больнице. 

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает Дарья Буянова. 

Как стало известно ИА «Высота 102», 26-летний мужчина и 41-летняя женщина состояли в любовных отношениях. Не исключено, что конфликт с дальнейшим покушением на убийство произошел из-за недопонимания между влюбленными. 

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