







Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от главы ведомства в Волгоградской области доклад о происшествии с гибелью ребенка в ЖК «Комарово».

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить об установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, в СУ СК России по Волгоградской области по факту гибели трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

ЧП произошло 1 декабря в Советском районе Волгограда на улице Комарова, 70, где взорвался припаркованный во дворе дома легковой автомобиль Skoda. В результате происшествия погиб трехлетний мальчик, находившийся в салоне авто, его 52-летний отец получил травмы и был доставлен в реанимацию.

По предварительной информации, 52-летний мужчина работал сварщиком. Не исключено, что ацетиленовые баллоны он перевозил в багажнике для дальнейшего использования в работе. По версии следователей, причиной взрыва и последующего возгорания стала утечка.

Взрыв был такой силы, в многоквартирном доме местами выбило окна. ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Фото: СК РФ



