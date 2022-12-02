Расследования 02.12.2022 14:34
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02.12.2022 14:34
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от главы ведомства в Волгоградской области доклад о происшествии с гибелью ребенка в ЖК «Комарово».
- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить об установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СК РФ.
Напомним, в СУ СК России по Волгоградской области по факту гибели трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
ЧП произошло 1 декабря в Советском районе Волгограда на улице Комарова, 70, где взорвался припаркованный во дворе дома легковой автомобиль Skoda. В результате происшествия погиб трехлетний мальчик, находившийся в салоне авто, его 52-летний отец получил травмы и был доставлен в реанимацию.
По предварительной информации, 52-летний мужчина работал сварщиком. Не исключено, что ацетиленовые баллоны он перевозил в багажнике для дальнейшего использования в работе. По версии следователей, причиной взрыва и последующего возгорания стала утечка.
Взрыв был такой силы, в многоквартирном доме местами выбило окна. ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Фото: СК РФ
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