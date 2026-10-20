В Волгограде хотят ликвидировать фонд Елены Исинбаевой





Минюст России намерен добиться ликвидации благотворительного фонда известной волгоградки, олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Иск будет рассмотрен Центральным районным судом Волгограда.



Предварительно известно, что фонд не осуществляет основную деятельность, а также у него отсутствует имущество. Фонд был основан в 2013 году, его работа направлена на развитие детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта для детей с ограниченными возможностями. При финансовой поддержке фонда были возведены доступные бесплатные спортивные площадки.



Напомним, именитая спортсменка уехала из России ещё осенью 2021 года. С тех пор благотворительный фонд фактически не функционирует. Впрочем, сама Елена Исинбаева после громкого заявления, где она объявила себя человеком мира, уже давно ничего не комментирует в соцсетях. На её страничке появляются лишь рекламные фото и посты.



фото: Елена Исинбаева / Vk