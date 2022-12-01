Камеры наблюдения записали момент взрыва в ЖК «Комарово» в Волгограде

Волгоградские телеграм-каналы распространяют видео, на котором запечатлен момент взрыва, прогремевшего 1 декабря в Советском районе на улице Комарова. На кадрах отчетливо видно, как 52-летний мужчина садится в машину со своим трехлетним сыном. Через некоторое время происходит трагедия.

Появившаяся в Сети запись, по всей вероятности, снята с одной из камер уличного видеонаблюдения.

Автомобиль Skoda был припаркован между четырьмя другими иномарками. Как и сообщали ранее очевидцы, около 8 утра, посадив сына на заднее пассажирское сидение, 52-летний мужчина проследовал в автомобиль и сел за руль. Правда, судя по кадрам, находился он там пару секунд. Видимо, ощутив запах газа, волгоградец выбежал на улицу и хотел открыть багажник, где лежали баллоны. В этот момент и прогремел взрыв.

Напомним, в СУ СК России по Волгоградской области по факту гибели трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пострадавший мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По информации волгоградцев, пострадавший работал сварщиком, не исключено, что баллоны он перевозил в багажнике для дальнейшего использования в работе.

Ранее ИА «Высота 102» публиковало всю известную информацию о трагедии в ЖК «Комарово».