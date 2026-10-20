



Ночь 20 октября прошла в Волгоградской области спокойно. РСЧС Волгоградской области не объявляло о беспилотной опасности.



Однако ВСУ в общей сложности запустили 136 дронов по регионам РФ. Силы ПВО ликвидировали вражеские цели в Московском регионе, а также в Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Липецкой, Псковской областях.



Сутками ранее опасность по БПЛА также миновала Волгоград и область, а по стране было уничтожено 149 дронов.