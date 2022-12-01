«Мать все видела из окна»: что известно о гибели ребенка при взрыве автомобиля в Волгограде

В Советском районе Волгограда 1 декабря на улице Комарова, 70 взорвался припаркованный во дворе дома легковой автомобиль Skoda. В результате происшествия погиб трехлетний мальчик, находившийся в салоне авто, 52-летний мужчина получил травмы и был доставлен в реанимацию. Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали всю информацию, известную на этот час о трагедии.





По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о происшествии в ЖК «Комарово» поступило на пульт диспетчера в 07.59. Сообщалось, по словам спасателей, о возгорании одной машины.

– В оперативную диспетчерскую службу поступило сообщение, о том что в Советском районе Волгограда произошло возгорание легкового автомобиля. По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение четырех транспортных средств, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Пожарные расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 08.22. К сожалению, есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается.

После тушения при осмотре места происшествия в салоне Skoda было обнаружено тело погибшего ребенка. По предварительным данным, смерть трехлетнего мальчика наступила в результате взрыва. Установлено, что в багажнике легковушки лежали ацетиленовые баллоны, которые и взорвались. 52-летний мужчина, доставленный в больницу, в момент взрыва, по словам очевидцев, находился рядом с транспортным средством.





Как сообщают жители ЖК «Комарово», в результате происшествия от иномарки, в которой взорвались баллоны фактически ничего не осталось.

– Машину полностью раскурочило. Был сильный взрыв. Удивительно, как удалось выжить рядом стоявшему мужчине. Его увезла скорая. Пламя от этого авто мгновенно перекинулось на соседние машины, – сообщают читатели ИА «Высота 102».

Как стало известно информагентству от очевидцев, пострадавший мужчина и погибший трехлетний мальчик приходятся друг другу отцом и сыном. Ставшие свидетелями ЧП жители ул. Комарово рассказали информагентству подробности.

– Утром, ближе к восьми, мужчина вышел во двор с ребенком, открыл машину, посадил мальчика в салон и, видимо, оставил машину прогреваться. Сам в это время он остался на улице. Когда он обходил машину, произошел взрыв. Самое страшное – произошедшее в окно видела мать ребенка, – рассказывают волгоградцы.





По не подтвержденной официально информации, 52-летний мужчина работал сварщиком. Не исключено, что ацетиленовые баллоны он перевозил в багажнике для дальнейшего использования в работе. По версии следователей, причиной взрыва и последующего возгорания стала утечка.

– По предварительным данным, в одном из автомобилей произошла утечка газа с последующем возгоранием. По данному факту следственными органами следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.





На месте ЧП в настоящее время остаются сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области, а также регионального СУ СКР. Экспертам предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Добавим, что взрыв был такой силы, в многоквартирном доме местами выбило окна.





Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»