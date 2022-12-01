Расследования

СК озбудил дело по факту взрыва автомобиля и гибели ребенка в Волгограде

Расследования 01.12.2022 09:38
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01.12.2022 09:38


Сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка при взрыве автомобиля в Советском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. 

Напомним, утром 1 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании четырех автомобилей, припаркованных возле дома №70 по улице Комарова в Советском районе. В одном из них после тушения был обнаружен труп ребенка. 

– По предварительным данным, в одном из автомобилей произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате произошедшего погиб трехлетний ребенок, а 52-летний мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР выехали для производства осмотра места происшествия, – сообщила Дарья Буянова. 

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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