Происшествия

В ЖК «Комарово» в Волгограде в автомобиле сгорел трехлетний ребенок

Происшествия 01.12.2022 09:12
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01.12.2022 09:12


В Советском районе Волгограда полицейские выясняют обстоятельства жуткого происшествия, в результате которого в автомобиле сгорел ребенок. Находившийся в салоне 52-летний мужчина получил ожоги. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, утром 1 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании четырех автомобилей. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС и полиции. Два автомобиля сгорели полностью, два получили повреждения.

– В ходе осмотра места происшествия в автомобиле «Шкода» обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу. В ходе осмотра в автомобиле «Шкода» были обнаружены два ацетиленовых баллона. Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа, – сообщили в главке полиции.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что пострадавший мужчина доставлен в реанимацию больницы №25. Состояние волгоградца оценивается как крайне тяжелое. 


В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-пожаротехники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По информации собственного источника ИА «Высота 102», погибшему ребенку было три года. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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