На Ставрополье ужесточили срок виновнику гибели в ДТП волгоградских баскетболисток









Ставропольский краевой суд ужесточил наказание водителю автомобиля, по вине которого 30 апреля 2021 года в ДТП погибли пять несовершеннолетних спортсменок-баскетболисток из Волгограда.

- Подсудимому Ларионову М.М., водителю ВАЗ-21093, увеличен срок отбывания наказания в виде лишения свободы с 4 лет 4 месяцев до 6 лет, а также изменен вид исправительного учреждения с колонии-поселения на колонию общего режима, - сообщили в суде. Такое решение приняла судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев жалобы на приговор, поступившие от потерпевших, прокурора и защитника подсудимого Нахметова.

Виновник ДТП взят под стражу.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Как ранее сообщалось, в августе текущего года Грачевский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу о гибели волгоградских спортсменок из баскетбольной команды.

ДТП произошло 30 апреля 2021 года на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь рядом с поселком Ямки. Погибли пять несовершеннолетних спортсменок-баскетболисток, направлявшихся в Черкесск на соревнования. Еще пять спортсменок и тренер получили тяжкие телесные повреждения. У других пассажиров микроавтобуса зафиксированы повреждения различной степени тяжести.

Установлено, что водитель «девятки» Максим Ларионов выехал на «встречку», где столкнулся с грузовым седельным тягачом DAF FT XF105 460. От удара большегруз вынесло на полосу встречного движения и он врезался в микроавтобус, перевозивший юных спортсменок.

Приговором суда водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter Руслана Нахметова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ. Ему присудили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Директор МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 Волгограда» Татьяна Астафьева признана виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на 2 года и 6 месяцев.

Фото: пресс-служба Грачевского районного суда / ГУ МВД России по Ставропольскому краю





Подготовлено по материалам пресс-службы Грачевского районного суда

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