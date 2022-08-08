— В ходе расследования уголовного дела, рассмотрения дела в суде, подсудимый Ларионов вину признал в полном объеме, раскаялся и пояснил, что обстоятельства ДТП он после удара не помнит. Просил суд о снисхождении, а также учесть, что на его иждивении находятся малолетние дети и он готов понести наказание, а также возмещать моральный вред потерпевшим, — добавили в судебной инстанции.

Как уточнили в суде, мера пресечения Максиму Ларионову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Зачтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 30 апреля 2021 года по 6 июня 2022 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

— Суд признал водителя ВАЗ-21093 Ларионова, выехавшего на встречную полосу трассы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц — и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев, — сообщили информагентству в пресс-службе Грачевского райсуда.

Грачевский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу о гибели юных баскетболисток из Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», суд переквалифицировал действия директора спортшколы Татьяны Астафьевой, и управлявшего микроавтобусом с детьми Руслана Нахметова.

Гособвинение просило назначить водителю ВАЗ-21093 наказание по ч. 5 ст. 264 УК РФ в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Судом установлено, что водитель «девятки», нарушая ПДД, начал совершать обгон впереди движущихся автомобилей, выехав на сторону дороги, предназначенную для движения во встречном направлении. На этом участке трассы Ларионов создал помеху для движения грузовому седельному тягачу DAF FT XF105 460, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил столкновение с большегрузом.





В результате столкновения тягач занесло. Грузовик выехал на встречную полосу движения, опрокинулся и столкнулся около линии разметки, разделявшей переходно-скоростную полосу от полосы движения, с движущимся в направлении Ставрополя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя Руслана Нахметова. В салоне автобуса в момент ДТП находились 17 пассажиров, шесть из которых получили тяжкий вред здоровью, а пять пассажиров скончались на месте аварии.

Суд, исследовав все материалы дела и заключения экспертиз, пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями Нахметова и наступлением общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью и смерти пассажирам.





Это обстоятельство подтверждается заключениями многочисленных экспертиз, согласно которым виновником ДТП является водитель ВАЗ-21093, а в действиях водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter отсутствуют нарушения ПДД, ставшие причиной дорожно-транспортного происшествия.

Допрошенные в суде эксперты пояснили, что у Нахметова не было возможности уйти от столкновения с грузовиком, а имеющиеся несоответствия его автобуса к требованиям перевозки детей и нарушение эксплуатации автомобиля (выразившееся в частичном отсутствии ремней безопасности, а также знака «Дети» и т. д.), не являются причиной данного ДТП.





— На основании изложенного, суд переквалифицировал действия подсудимого Нахметова с ч. 3 ст. 293 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ, исключив вмененные общественно-опасные последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью пассажиров, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе Грачевского райсуда.

Подсудимый Нахметов вину по ч. 3 ст. 327 УК РФ признал в полном объеме, но от дачи показаний в этой части отказался. Как стало известно журналистам информагентства, водитель микроавтобуса внес незаконные изменения в свою трудовую книжку, увеличив себе стаж работы по специальности. По эпизоду ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц — свою вину не признал.

С его слов, он не виновен в гибели и причинении увечий детям и другим пассажирам, так как это произошло в результате ДТП, виновником которого он не является. Также Нахметов признал, что его автобус не соответствовал нормативам перевозки детей, однако, это не послужило причиной аварии. В дорожном происшествии он и его родственники также получили увечья, а он потерял свою племянницу.





Прокурор Грачевского района Ставропольского края просил суд признать Нахметова виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения подсудимого под стражей.

— Суд признал Нахметова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев, а также виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев, — прокомментировали в пресс-службе суда. — Путем частичного сложения наказаний Нахметову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Свобода передвижения Нахметова будет ограничена электронным браслетом. Наказание предполагает ряд ограничений, в том числе запрет на посещение определенных мест и запрета на изменение места жительства или пребывания.

В срок отбытия наказания в виде ограничения свободы зачтено время нахождения подсудимого под домашним арестом с 30 апреля 2021 года до дня вступления приговора в законную силу. Мера пресечения Нахметову в виде домашнего ареста оставлена без изменения.





Суд, исследовав все материалы дела и заключения экспертиз, также пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями директора МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 Волгограда» Татьяны Астафьевой и наступлением общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью и смерти пассажирам.

— На основании изложенного, суд переквалифицировал действия подсудимой Астафьевой с ч. 3 ст. 293 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ, исключив вмененные общественно-опасные последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью пассажиров, — уточнили в суде.

Подсудимая Татьяна Астафьева признала свою вину по ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями — в полном объеме. Как удалось выяснить корреспондентам ИА «Высота 102», директор сдавала помещения вверенной ей спортшколы волгоградской организации с названием «Ламзот» без оформления соответствующих документов. Часть полученных денег она тратила на свои нужды, а на оставшиеся средства покупала спортинвентарь, который так и не поставила на баланс СДЮСШОР № 2. Позже Астафьева возместила ущерб спортивной школе.





Что касается инкриминируемого ей эпизода по ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц — в данной части подсудимая свою вину не признала. С ее слов, она не виновна в гибели детей, а причиной смерти и причинения увечий пассажирам послужило ДТП, совершенное водителем ВАЗ-21093.

Прокурор просил суд признать Астафьеву виновной в совершении инкриминируемых преступлений и назначить ей наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также гособвинение просило лишить подсудимую права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на два года.

— Суд признал Астафьеву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на один год и шесть месяцев, — пояснили в пресс-службе судебной инстанции. — Также суд признал фигурантку дела виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на два года.





Как уточнили в пресс-службе Грачевского райсуда, путем частичного сложения наказаний суд назначил ей окончательное наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на два года и шесть месяцев.

Зачтено в срок отбытия основного наказания в виде штрафа время содержания Татьяны Астафьевой под домашним арестом с 1 мая 2021 года по 6 июня 2022 года.

— Считать на момент вынесения приговора наказание в виде штрафа отбытым в полном объеме. Дополнительное наказание в отношении Астафьевой исполнять самостоятельно, — сообщили в пресс-службе районного суда. — Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Также суд принял решение о взыскании с Максима Ларионова в пользу потерпевших, у которых погибли дети, суммы морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому. Одному из потерпевших по делу подростков за причинение тяжкого вреда здоровья принято решение о взыскании 600 000 рублей.

Остальным потерпевшим разъяснено их право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства с исками о возмещении вреда.





Родители девочек-спортсменок в судебных прениях просили суд строго наказать подсудимых Ларионова и Нахметова. Некоторые родители просили о снисхождении к директору спортшколы Татьяне Астафьевой и прекращении в отношении нее уголовного преследования.

Напомним, что ДТП произошло 30 апреля 2021 года на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь рядом с поселком Ямки. В результате аварии погибли пять несовершеннолетних спортсменок-баскетболисток, направлявшихся в Черкесск на соревнования. Еще пять спортсменок и тренер получили тяжкие телесные повреждения. У других пассажиров микроавтобуса зафиксированы повреждения различной степени тяжести.

Объем уголовного дела составил 40 томов. Материалы направлены Генпрокуратурой РФ 7 декабря 2021 года в Грачевский районный суд Ставропольского края. 29 июля 2022 года прошли прения сторон. С 1 по 8 августа проходило оглашение приговора.

Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленный законом срок.

Как выяснили журналисты ИА «Высота 102», на оглашении приговора в Ставропольском крае очно присутствовала одна из потерпевших. Женщина осталась недовольна приговором и заявила о намерении подать жалобу.

Фото: пресс-служба Грачевского районного суда / ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Подготовлено по материалам пресс-службы Грачевского районного суда

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