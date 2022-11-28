На крыше магазина под Волгоградом обнаружили труп 17-летнего парня





В городе Волжском Волгоградской области на крыше магазина по улице Ленина 27 ноября ночью обнаружили труп 17-летнего парня. Как стало известно ИА «Высота 102», причиной смерти стало падении молодого человека с высоты.

– Вызов поступил в первом часу ночи 27 ноября к дому №97 по улице Ленина, в котором находится магазин «ПокупАлко», – сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. – На крыше магазина уже без признаков жизни находился труп молодого человека. Смерть наступила в результате падения с высоты.

По сведениям жителей города Волжского, погибший учился на первом курсе в колледже.