Происшествия

На крыше магазина под Волгоградом обнаружили труп 17-летнего парня

Происшествия 28.11.2022 09:37
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28.11.2022 09:37

 


В городе Волжском Волгоградской области на крыше магазина по улице Ленина 27 ноября ночью обнаружили труп  17-летнего парня. Как стало известно ИА «Высота 102», причиной смерти стало падении молодого человека с высоты. 

– Вызов поступил  в первом часу ночи 27 ноября к дому №97 по улице Ленина, в котором находится магазин «ПокупАлко», – сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. – На крыше магазина уже без признаков жизни находился труп молодого человека. Смерть наступила в результате падения с высоты. 

По сведениям жителей города Волжского, погибший учился на первом курсе в колледже.  

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