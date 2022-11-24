Спецоперация на Украине

«Он старается держаться»: мобилизованный рабочий волгоградского предприятия получил тяжелое ранение в СВО

Спецоперация на Украине 24.11.2022 13:03
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24.11.2022 13:03


49-летний рабочий ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» Дмитрий Талалаев получил тяжелое ранение в ногу в специальной военной операции. Сейчас мужчина, как рассказала ИА «Высота 102» его сестра Наталья, находится в военном госпитале в Санкт-Петербурге. 

– Моего брата мобилизовали 24 сентября, одним из первых, – говорит Наталья Галян. – Хотя он служил тридцать лет назад, в армии тогда ему присвоили звание ефрейтора. Месяц он проходил обучение на полигоне под Волгоградом. Потом их направили в Донецк. Там Дмитрий наступил на мину и получил тяжелое ранение в ногу. 

Сначала мужчину прооперировали в Донецке, потом перевезли в госпиталь в Ростов-на-Дону. А после этого транспортировали в Санкт-Петербург. 

– Он уже перенес три операции, теперь у него будет реабилитация, протезирование и инвалидность, – говорит Наталья. – Но он молодец, старается держаться. А мы счастливы, что он жив. 

Недавно Наталья и родители Дмитрия приезжали навестить своего близкого человека в госпиталь в северную столицу. Поездку было бы проблематично организовать, если бы не помощь руководства предприятия и коллег Дмитрия. 

– Ни нас, ни Диму не бросили, помогли с приобретением медицинской вакуумной системы, которая была нужна для его лечения, – говорит женщина. – Но все основное в госпитале было. Руководство предприятия выделило материальную помощь нашим родителям, они ветераны производства. Коллеги Димы тоже переводили, кто сколько мог. Я не знаю, что бы мы делали без этой поддержки. 

Наталья Галян обратилась в редакцию информагентства с просьбой обнародовать благодарность от всех членов семьи гендиректору ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» Михаилу Зимину. Родные Дмитрия Талаева также благодарны за помощь начальникам участков цеха №3 ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» Виталию Коровину, Игорю Подгорнову, Андрею Атаманкину, начальнику отдела кадров  Анатолию Проворотову, руководителю службы корпоративной безопасности Геннадию Кирину, руководителю ООО «Лукойл -Северо-Запад-нефтепродукты» Алексею Григорьеву, а также директору ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» Александру Иванову, а также коллегам раненого бойца за материальную и моральную помощь. 

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