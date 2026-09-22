На участке Волгоград - Куберле назначен дополнительный поезд





В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут Северо-Кавказской железной дороги часть поездов следует изменённым маршрутом.



Как сообщает РЖД, прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров. Например, для перевозки на участке Волгоград - Куберле назначен резервный состав №901/902.



Восстановительные работы на путях продолжаются, в них задействованы более 350 железнодорожников и тяжёлая техника. Сейчас открыто движение по одному пути на перегоне Двойная - Ельмут, пассажирские поезда следуют в реверсивном режиме.





