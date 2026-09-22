Волгоградцы могут добавить в паспорт шесть отметок





Паспорт - самый главный документ любого человека и содержит в себе основные сведения, помогающие идентифицировать личность.



Однако есть отметки, которые вносятся в документ по желанию. К таковым относятся официальные сведения о регистрации и расторжении брака, а также сведения о детях, которым не исполнилось 14 лет. Также вносятся сведения о ранее выданных паспортах. Такие штампы проставляются органами ЗАГС или территориальными подразделениями МВД России.



Также можно добавить отметку о выданных действительных загранпаспортах через МФЦ или МВД. А в медицинских организациях можно проставить в документ информацию о группе крови и резус-факторе.



С 1 января в паспорт также вносят номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении. Такую отметку делают в налоговых органах или МВД при наличии соответствующих сведений.