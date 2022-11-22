



Еще два человека из компании приятелей, причастных к расстрелу волгоградца на перекрестке в Дзержинском районе, сегодня выслушали приговор суда. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 25-детний и 29-летний мужчины обвинялись в укрывательстве особо тяжкого преступления, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

Напомним, жуткая история, которая произошла 17 ноября 2021 года, потрясла общество своей бессмысленной жестокостью. На пересечении улиц Краснополянская и 51-ая Гвардейская дивизия автомобиль, в котором находилась компания из четырех мужчин, остановился на перекрестке с включенной аварийкой. Как выяснилось, один из пассажиров решил справить нужду прямо на дороге. В это время мимо ехал волгоградец на своей машине. Увидев аварийку, он затормозил, решив, что водителю требуется помощь.

Однако знакомый обвиняемых безо всяких причин произвел не менее шести прицельных выстрелов в мужчину.

Бросив истекающего кровью человека, сообщники села в машину и скрылись. Двое подсудимых помогли своему знакомому впоследствии скрыть орудие и следы преступления.

Пострадавший выжил лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи – скорую вызвали сотрудники полиции, патрулировавшие территорию.

Свою вину в произошедшем приятели так и не признали. Дзержинский районный суд приговорил 25-летнего мужчину к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 7 лет 6 месяцев, 28-летнего – к 8 годам.

Каждый из них также оштрафован судом на 100 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, сообщник осужденных, заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, за аналогичные деяния приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

А основной фигурант дела – мужчина, который и произвел роковые выстрелы, пока находится в статусе подсудимого. Ему грозит более суровое наказание, так как обвиняется он по трем статьям УК – в том числе по ст. 105 УК.