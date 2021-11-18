Расследования 18.11.2021 15:03
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18.11.2021 15:03
Один из подозреваемых в покушении на убийство жителя Волгограда за несколько минут до преступления справлял нужду прямо на перекрестке в Дзержинском районе. Как стало известно ИА "Высота 102", молодой человек увлеченно и без стеснения рисовал мокрые зигзаги на асфальте. Почему для туалета мужчина выбрал общественное место, остается загадкой. Известно лишь, что "художник" был сильно пьян. Закончив свое дело, он достал оружие и обстрелял проезжающий мимо автомобиль "ВАЗ-21070". Мужчина произвел не менее шести выстрелов по машине, одна из пуль ранила водителя. Потерпевший смог выйти из машины и убежать. Он сообщил о случившемся сотрудникам ДПС, которые несли службу в этом районе. Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались двое 24-летних местных жителей. У них изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ, который злоумышленники закопали в лесополосе после совершения преступления.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
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