Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка на охоте. Несовершеннолетний скончался в больнице после огнестрельного ранения, полученного в Среднеахтубинском районе.

— Председателем СК РФ дано поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела, — пояснили информагентству в пресс-службе ведомства. — Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате.

Сегодня стало известно о возбуждении СУ СКР по Волгоградской области уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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