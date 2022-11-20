В Волгоградской области 16-летний подросток умер от выстрела в грудь

В Волгоградской области накануне скончался 16-летний подросток. Как стало известно ИА «Высота 102», несовершеннолетний был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

— 19 ноября в 10.50 в городскую клиническую больницу № 3 Волжского с диагнозом «огнестрельное ранение грудной клетки» госпитализирован 16-летний юноша, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — В 12.15 подросток скончался.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», погибший учился на первом курсе в одном из среднеспециальных учебных заведений Среднеахтубинского района.

Собственный источник информагентства в правоохранительных органах пояснил, что происшествие случилось накануне рано утром.

— В двух километрах южнее поселка Звездный дядя мальчика из автомобиля ВАЗ-2102 произвел выстрел из охотничьего ружья 16-го калибра произвел в фазана, — сообщил наш собеседник. — После чего положил ружье между сиденьями и произошел самопроизвольный выстрел в находившегося в салоне автомобиля подростка.

По не подтвержденной официально информации, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Редакция направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»