СК возбудил дело после смерти 16-летнего подростка под Волгоградом

В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетний отправился на охоту вместе с дядей и младшим братом.

— 19 ноября 2022 года в медучреждение с огнестрельным ранением доставлен 16-летний подросток, который, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончался, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По данному факту Среднеахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Предварительно, утром 19 ноября подросток вместе со своим 35-летним дядей и младшим братом отправился на охоту. находясь в машине, мужчина произвел один выстрел по дикой птице из охотничьего ружья, а затем положил оружие между передними сиденьями в положении прикладом вниз в месте расположения ног переднего пассажира, а дульным срезом ствола к нижней правой части спинки сиденья водителя.

После чего произошел выстрел. 16-летний подросток, располагавшийся на заднем сиденье машины, получил открытое огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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