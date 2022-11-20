В облздраве прокомментировали гибель подростка в больнице Волжского

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали смерть 16-летнего подростка в больнице Волжского. Накануне несовершеннолетнего доставили к медикам с огнестрельным ранением грудной клетки.

— Пациент 16 лет доставлен самообращением в приемное отделение детской городской больницы № 3 Волжского. Состояние при поступлении крайне тяжелое, — пояснили в облздраве. — Несмотря на усилия врачей, пациент скончался. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Проводятся посмертные исследования.

Собственный источник ИА «Высота 102» в правоохранительных органах сообщил, что происшествие случилось в двух километрах южнее поселка Звездный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Подросток получил смертельное ранение, находясь в салоне автомобиля.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»