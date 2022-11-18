Участник СВО из Урюпинска Сергей Зинченко награжден медалью МО РФ

Уроженец города Урюпинска Волгоградской области Сергей З. награжден медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия». Об этом 18 ноября сообщили журналисты «Урюпинской правды». По сведениям издания, мужчина находится в зоне проведения специальной военной операции с первых дней.

– Офицерские погоны в свое время носили и дед, и отец Сергея. А сам он, закончив среднюю школу №6, отучился в колледже, поступил в институт и со студенческой скамьи ушел в армию. Вернувшись со службы, бросил вуз и стал курсантом Михайловского высшего военного артиллерийского училища в Санкт-Петербурге, – сообщает «Урюпинская правда».

Первая награда – медаль за участие в параде на Красной площади в День Победы – была получена Сергеем З. еще в годы обучения в училище.

В спецоперации лейтенант участвует с первых ее дней. Летом 2022 года Сергей З. Указом президента за личное мужество и отвагу был награжден медалью Суворова. В октябре приказом Министра обороны РФ житель Урюпинска награжден медалью «За боевые отличия».

Для справки. Медалью «За боевые отличия» награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Также медалью награждаются военнослужащие за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, а также за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.

Фото: uryupinka.ru