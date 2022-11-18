Спецоперация на Украине

Участник СВО из Урюпинска Сергей Зинченко награжден медалью МО РФ

Спецоперация на Украине 18.11.2022 17:13
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18.11.2022 17:13


Уроженец города Урюпинска Волгоградской области Сергей З. награжден медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия». Об этом 18 ноября сообщили журналисты «Урюпинской правды». По сведениям издания, мужчина находится в зоне проведения специальной военной операции с первых дней. 

Офицерские погоны в свое время носили и дед, и отец Сергея. А сам он, закончив среднюю школу №6, отучился в колледже, поступил в институт и со студенческой скамьи ушел в армию. Вернувшись со службы, бросил вуз и стал курсантом Михайловского высшего военного артиллерийского училища в Санкт-Петербурге, – сообщает «Урюпинская правда». 

Первая награда – медаль за участие в параде на Красной площади в День Победы – была получена Сергеем З. еще в годы обучения в училище. 

В спецоперации лейтенант участвует с первых ее дней. Летом 2022 года Сергей З. Указом президента за личное мужество и отвагу был награжден медалью Суворова. В октябре приказом Министра обороны РФ житель Урюпинска награжден медалью «За боевые отличия». 

Для справки. Медалью «За боевые отличия» награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Также медалью награждаются военнослужащие за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, а также за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.

Фото: uryupinka.ru

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