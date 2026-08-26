



С 10 по 14 сентября мобильные офисы ФНС будут работать в Суровикино, Чернышковском, Ленинске, Калаче-на-Дону и Волгограде на базе местных МФЦ, сообщает региональное управление налоговой службы. Жители смогут получить консультации по налогам и проверить задолженность без посещения инспекции.

Где и когда пройдут приемы

График работы мобильных офисов:

10 сентября 11:00–13:00 – Суровикино – мкр. 2-й, д. 4 10 сентября 13:30–15:30 – Чернышковский – ул. Советская, д. 33 10 сентября 10:00–12:00 – Ленинск – ул. им. Чапаева, д. 1 11 сентября 15:30–16:30 – Волгоград – (Тракторозаводский р-н) ул. Николая Отрады, 26А 14 сентября 11:00–13:00 – Калач-на-Дону – ул. Октябрьская, д. 283

Какие вопросы можно решить

Специалисты налоговой службы проконсультируют по следующим темам:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

уплата имущественных налогов;

порядок получения налоговых льгот и вычетов;

налог на профессиональный доход (для самозанятых);

введение с 2026 года единого документа учета.

Кроме того, налоговики проверят наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанции для её оплаты. Посетителям также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС и помогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Выездные приемы проводятся регулярно, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли получить необходимые консультации без личного посещения налоговой инспекции.