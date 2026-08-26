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Экономика

Выездные приемы налоговой пройдут в пяти городах Волгоградской области

Экономика 26.08.2026 11:06
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26.08.2026 11:06


С 10 по 14 сентября мобильные офисы ФНС будут работать в Суровикино, Чернышковском, Ленинске, Калаче-на-Дону и Волгограде на базе местных МФЦ, сообщает региональное управление налоговой службы. Жители смогут получить консультации по налогам и проверить задолженность без посещения инспекции.

Где и когда пройдут приемы

График работы мобильных офисов:

  1. 10 сентября 11:00–13:00 – Суровикино – мкр. 2-й, д. 4
  2. 10 сентября 13:30–15:30 – Чернышковский – ул. Советская, д. 33
  3. 10 сентября 10:00–12:00 – Ленинск – ул. им. Чапаева, д. 1
  4. 11 сентября 15:30–16:30 – Волгоград – (Тракторозаводский р-н) ул. Николая Отрады, 26А
  5. 14 сентября 11:00–13:00 – Калач-на-Дону – ул. Октябрьская, д. 283

Какие вопросы можно решить

Специалисты налоговой службы проконсультируют по следующим темам:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • уплата имущественных налогов;
  • порядок получения налоговых льгот и вычетов;
  • налог на профессиональный доход (для самозанятых);
  • введение с 2026 года единого документа учета.

Кроме того, налоговики проверят наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанции для её оплаты. Посетителям также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС и помогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Выездные приемы проводятся регулярно, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли получить необходимые консультации без личного посещения налоговой инспекции.

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